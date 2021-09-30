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فيديو لملعب عبدالله الفيصل قبل ساعات من ديربي الاتحاد والأهلي.. ووزير الرياضة يعلق

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http://almnatiq.net/?p=1039388
محررو المناطق

يستضيف ملعب الأمير عبد الله الفيصل اليوم الجمعة، ديربي جدة بين فريقي الأهلي والاتحاد، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وأعلنت وزارة الرياضة، جاهزية الملعب لاستضافة الديربي بعد عمليات التطوير التي جرت عليه.

 

وعلق وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على عودة المباريات للملعب مجددًا، قائلًا: “نسعد بعودة ملعب الأمير عبدالله الفيصل لاستقبال مباريات كرة القدم بعد اكتمال أعمال الصيانة والتطوير”.

 

وقدم الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها وحرصها على رفع مستوى جودة المنشآت الرياضية.

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