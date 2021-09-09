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كم من الماء يحتاج الجسم يوميا ؟..دراسة حديثة تجيب

كم من الماء يحتاج الجسم يوميا ؟..دراسة حديثة تجيب
شرب المياه يساعد على إنقاص الوزن
http://almnatiq.net/?p=1039389
المناطق وكالات:

على مر السنين، قدمت دراسات عديدة توصيات مختلفة بشأن كمية المياه الواجب شربها يوميا لتلبية احتياجات الجسم، ورغم عدم وجود صيغة واحدة قد تناسب الجميع، لكن يمكن على الأقل معرفة مدى حاجة الجسم للسوائل.

وبحسب موقع إكسبريس، يحتوي الجسم على حوالي 60% من الماء، وكل يوم نفقد الماء من خلال التنفس والتعرق والبول، ولكي يعمل الجسم بشكل صحيح، يجب تجديد إمدادات المياه عن طريق تناول المشروبات والأطعمة التي تحتوي على الماء.

وفي حين أنه من المهم حقا للصحة، شرب الكمية الموصى بها من الماء يوميا (ثمانية أكواب من الماء، أو نحو لترين)، لا يهم مقدار ما تشربه فقط. وهناك سؤال لا يقل أهمية عن الكمية التي تحتاجها يوميا من الماء وهو: هل تشرب الماء بطريقة صحيحة؟
ونقل موقع إكسبريس، عن كريس ساندرز، خبير الترطيب في Radnor Hills، قوله: “تستطيع كليتاك معالجة ما يصل إلى 800 مل من الماء في ساعة واحدة. وإذا كنت تشرب الماء بكميات زائدة عن ذلك، فسوف يمر ببساطة عبر كليتيك دون إعادة امتصاصه لاحقا. وفي أسوأ الحالات، يمكن أن يؤدي إلى التورم”.

ولذلك، في حين تم التأكيد بحق أنك بحاجة إلى شرب نحو 6 إلى 8 أكواب من الماء يوميا، فإن شرب كمية كبيرة من الماء في تتابع سريع لن يفيدك كثيرا.

ويشار إلى أن شرب أكثر من ذلك إما أنه لا طائل من ورائه أو يمكن أن يسبب بعض الضرر. وهناك مقياس آخر جيد لمعرفة ما إذا كنت تشرب الكثير من الماء وهو عدد مرات التبول، حيث يوضح كريس أن المعدل الطبيعي للتبول من أربع إلى ست مرات في اليوم.

وبحسب الموقع، يمكن أن يكون الجفاف هو السبب وراء العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك الصداع وانخفاض الطاقة.
ويشرح كريس: “الجفاف يعني أن جسمك يفقد سوائل أكثر مما يستطيع تناوله، وإذا لم تشرب كمية كافية من السوائل، فقد تعاني من جفاف الفم أو تصاب بالصداع خلال المراحل المبكرة. وإذا استمر جسمك في فقدان الكثير من السوائل، فقد تواجه أعراضا أخرى للجفاف مثل التعب أو خفة الرأس”.

وتابع: “في حالات الجفاف الخطيرة، ستحتاج إلى مراجعة الطبيب فورا إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو قيء أو إسهال”.

لكن، كيف يمكنك أن تحافظ على رطوبتك؟.. يقول كريس: “الحفاظ على رطوبة جسمك بالكامل بالماء يمكن أن يوفر العديد من الفوائد الصحية ويمكن أن يساعد في تحسين المزاج وتعزيز وظائف الدماغ. وشرب كمية كافية من الماء سيساعد الجسم أيضا على تنظيم درجة الحرارة وطرد السموم والحفاظ على عمل الأعضاء بشكل صحيح”.

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