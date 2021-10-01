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أمريكي ينقذ أطفال جيرانه من هجوم مباغت لتمساح باستخدام “حاوية قمامة” (فيديو)

أمريكي ينقذ أطفال جيرانه من هجوم مباغت لتمساح باستخدام “حاوية قمامة” (فيديو)

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كيفية الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية ومنتجات التجميل..”الغذاء والدواء” تجيب

كيفية الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية ومنتجات التجميل..”الغذاء والدواء” تجيب
هيئة الغذاء والدواء
http://almnatiq.net/?p=1039392
محررو المناطق:

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إمكانية الإبلاغ عن الأعراض الجانية للأدوية ومنتجات التجميل، عبر تطبيق طمني أو الموقع الإلكتروني.
وتتيح خدمة “تيقظ” إرسال ورفع البلاغات على كل من الآتي: الإبلاغ عن الأعراض الجانبية والأخطاء الدوائية وأي خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية، والإبلاغ عن نقص كميات الأدوية.

إضافة إلى الإبلاغ عن الأعراض الجانبية لمنتجات التجميل، والإبلاغ عن حالات التسمم الغذائي، والإبلاغ عن وجود خلل في الأجهزة والمستلزمات الطبية، وذلك لهدف تسهيل وتسريع عملية الإبلاغ للممارسين الصحيين والصيدليات والمؤسسات الصحية والشركات وأفراد المجتمع أيضاً.

 

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