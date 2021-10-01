بعد توليه تدريب النصر.. 7 معلومات تكشف مسيرة بيدرو إيمانويل التدريبية

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يخوض البرتغالي بيدرو إيمانويل ثالث تجاربه التدريبية في منطقة الخليج بعد التعاون والعين الإماراتي، بعدما أعلن نادي النصر، اليوم (الجمعة) إتمام إجراءات تعاقده معه لقيادة الفريق الأول.

وتعد بداية بيدرو إيمانويل في مسيرته التدريبية بعد اعتزاله في فريق بورتو عام 2009، هي تدريب فريق تحت 17 سنة في النادي، قبل أن يتولى منصب المدرب المساعد للفريق الأول عام 2010.

وتولى بيدرو فريق كويمبرا من يونيو 2011 حتى أبريل 2013، حيث قاد الفريق في 78 مباراة حقق الفوز في 20 لقاء وتعادل في 23 وتلقى 35 هزيمة، وحقق معه بطولة كأس البرتغال موسم 2011 – 2012.

وقاد بيدرو فريق أوركا البرتغالي من يوليو 2013 حتى يونيو 2015، في 75 لقاء حقق خلالها الفوز في 20 وتعادل في 15 وتلقى 40 هزيمة.

وانتقل المدرب البرتغالي بعد ذلك لتدريب أبولون القبرصي من يونيو 2015 حتى ديسمبر 2016، حيث حقق معه بطولة كأس قبرص، بعدما قاد الفريق في 58 لقاء، حقق الفوز في 29 مباراة وتعادل في 18 وتلقى 11 هزيمة.

وعاد إيمانويل مرة أخرى للبرتغال عن طريق فريق أستوريل، حيث تولى تدريبه من مارس 2017 حتى أكتوبر من نفس العام.

كما تولى بيدرو تدريب التعاون في يوليو 2018 حتى يونيو 2019، حيث قاد الفريق في 36 مباراة، حقق الفوز في 22 لقاء وتعادل في 8 وتلقى 6 هزائم، وتوج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الاتحاد.

وأنهى المدرب البرتغالي مهمته مع العين الإماراتي في شهر مايو الماضي، بعدما خرج الفريق من جميع البطولات على المستويين المحلي والقاري، والتي كان آخرها الخروج من الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.