تفاصيل الموافقة على آلية عمل وحوكمة إبرام الاتفاقيات التجارية

محررو المناطق

نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، اليوم الجمعة، تفاصيل قرار مجلس الوزراء بالموافقة على آلية عمل وحوكمة إبرام الاتفاقيات التجارية وذات الصلة بالتجارة.

وجاء في نصر القرار:

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 34617 وتاريخ 24 /6/ 1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية رقم 18317 وتاريخ 19 /6/ 1442هـ، في شأن مشروع آلية عمل وحوكمة إبرام الاتفاقيات التجارية وذات الصلة بالتجارة.

وبعد الاطلاع على مشروع الآلية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (287) وتاريخ 14 /8/ 1431هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (27332) وتاريخ 27 /4/ 1441هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2190) وتاريخ 3 /12/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (26-42/49/د) وتاريخ 19 /12/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (658) وتاريخ 21 /1/ 1443هـ.

يقرر:

الموافقة على آلية عمل وحوكمة إبرام الاتفاقيات التجارية وذات الصلة بالتجارة، بالصيغة المرافقة.