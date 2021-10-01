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قسمها على فئتين.. مجلس الوزراء يعلن تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت

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قسمها على فئتين.. مجلس الوزراء يعلن تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت

قسمها على فئتين.. مجلس الوزراء يعلن تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت
http://almnatiq.net/?p=1039422
محررو المناطق

نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بشأن التنظيم الجديد الخاص بتعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت.

 

وجاء في القرار تقسيم تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت إلى فئتين، بحيث تكون الفئة الأولى للقطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام 20% أو أكثر، في حين تكون الفئة الثانية للقطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام بين 10% و19.9%.

 

وكشف القرار عن أن التعريفة في الفئة الأولى هي 12 هللة/ كيلوواط ساعة للاستهلاك المرتبط بشبكة النقل، و18 هللة/ كيلوواط ساعة للاستهلاك المرتبط بشبكة التوزيع، في حين تكون تعريفة الفئة الثانية 18 هللة/ كيلوواط ساعة للاستهلاك المرتبط بشبكة النقل، و24 هللة/ كيلوواط ساعة للاستهلاك المرتبط بشبكة التوزيع.

 

وشدد على أن هذه التعريفة لا تشمل الاستهلاك بالقطاعات الحكومية والسكنية والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية، والمنشآت الصحية الخاصة والتعليمية.

 

ونوه إلى أن تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء تطبق على المنشآت التي تحقق بعض الاشتراطات وينها أن تكون تلك المنشآت من ضمن القطاعات المؤهلة والمحددة من اللجنة الواردة، وألا يقل معامل الحمل الكهربائي السنوي عن 80%، وأن يكون مستوى كفاءة الطاقة متوافقاً مع المعايير التي يحددها المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

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