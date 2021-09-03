أمريكي ينقذ أطفال جيرانه من هجوم مباغت لتمساح باستخدام “حاوية قمامة” (فيديو)

المناطق- وكالات:

أنقذ أمريكي جيرانه في ولاية فلوريدا، من هجوم أحد التماسيح، طوله 6 أقدام مستعينا، بـ “حاوية قمامة”، بعد أن تسلل إلى أمام المنزل.

وبحسب صحيفة “التايمز” البريطانية، أمسك أحد قدامى المحاربين في الجيش الأميركي التمساح، بعد أن نبّهت ابنة المحارب وجين بوزي التي كانت تلعب خارج منزل العائلة في منطقة جبل دورا في ولاية فلوريدا مع بعض الجيران، أباها إلى وجود التمساح الكبير أمام منزلهم، قبل ذهابه إلى العمل.

وقام بوزي، 62 عاماً، بوضع “حاوية القمامة” المفتوحة أمامه واستخدمها لتخويف التمساح وإجباره على الاستسلام داخل الحاوية.

وأظهر مقطع الفيديو الذي صوّره الجيران، بوزي وهو يناور التمساح بـ “حاوية قمامة”، وهو يختبئ خلفه، غير قادر على أن يرى بنفسه ما إذا كانت خطته تعمل أم لا.

وقال المحارب للمارة: “أخبروني عندما يدخل رأس التمساح إلى الداخل”، وقد فعلوا ذلك على النحو الواجب بالصراخ. ثم قام بوزي بسحب “حاوية قمامة” في وضع مستقيم، وتوجه بها إلى بحيرة قريبة حيث أطلق التمساح، مما دفع جيرانه إلى الهتاف.

ونقلت صحيفة “نيويورك بوست” البريطانية، عن الضابط العسكري المخضرم لمحطة تلفزيونية في أورلاندو: “لا أعرف الإجراءات، لذا قمت بالتعامل معه بطريقتي الخاصة”. وأضاف أنه تصرف بدافع اللحظة.. “كان هناك أطفال آخرون أيضاً بجانب ابنتي، وكان عليّ أن أتصرف”.