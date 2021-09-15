توطين أنشطة العقارات والسينما يدخل حيز التنفيذ.. وهذه تفاصيله

محررو المناطق

تدخل قرارات توطين الأنشطة والمهن العقارية وتوطين السينما ودور العرض السينمائي، حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم (الجمعة).

وبالنسبة لدور السينما، فإن القرار يستهدف في مرحلته الأولى قصر العمل على المواطنين بنسبة 100% في أنشطة بيع التذاكر ومبيعات المشروبات والأطعمة ومبيعات التجزئة والمهن الإشرافية داخل السينما.

واستثنى القرار، بعض المهن الفنية؛ مثل مشغل جهاز السينما وعامل تشغيل جهاز الصوت وفني العروض السينمائية، بالإضافة إلى المهن المساندة؛ مثل كبير الطهاة ومساعده والطاهي العام ومساعده ومقدم الطعام وعامل المطعم.

واشترط ألا يتجاوز عدد العمالة الوافدة نسبة 15% من مجموع العاملين في المنشأة، وفي حال كان مجموع العاملين في المنشأة أقل من عشرة عاملين، يُسمح لها بوجود عامل وافد كحد أقصى بشرط وجود عامل سعودي واحد كحد أدنى.

ووفقًا للدليل الإجرائي، فإن توطين الأنشطة والمهن العقارية، يشمل 70 % من إجمالي عدد العاملين لدى منشآت الأنشطة العقارية، المملوكة والمؤجرة، وكذلك الأنشطة العقارية، على أساس رسوم أو عقود، على ألا يقل عدد السعوديين في المنشأة عن موظف واحد كحد أدنى.

ويقتصر العمل على المواطنين بنسبة 100 % بمهن الوساطة العقارية، والبناء المستدام، ومهن التحكيم العقاري.