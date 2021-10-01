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اكتشاف صلة بين “لقاح جونسون” وإصابات نادرة بجلطات دموية

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اكتشاف صلة بين “لقاح جونسون” وإصابات نادرة بجلطات دموية

اكتشاف صلة بين “لقاح جونسون” وإصابات نادرة بجلطات دموية
http://almnatiq.net/?p=1039440
المناطق- وكالات:

توصلت لجنة السلامة والمخاطر التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية، إلى أنه هناك صلة محتملة بإصابات نادرة بالجلطات الدموية الوريدية ولقاح كوفيد-19، الذي طورته شركة يانسن التابعة لجونسون آند جونسون، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويأتي ذلك في ضوء مراجعة دليل جديد من دراستين وبيانات جرى تجميعها بينما يتم استخدام اللقاح في سياق حملات التطعيم. وهذا التحذير مختلف عن الآثار الجانبية النادرة للغاية للإصابة بتجلط الدم مع متلازمة نقص الصفائح.

وبحسب بلومبرج، كانت الجلطات الدموية الوريدية مشمولة بالفعل في خطة إدارة المخاطر للقاح يانسن المضاد لكوفيد-19 على أنه من بين المخاوف التي تتعلق بالسلامة التي سوف يتم التحقق فيها، استنادًا إلى نسبة أعلى من الإصابات بالجلطات الدموية الوريدية التي لوحظت بين المجموعة الملقحة مقابل مجموعة الدواء الوهمي في الدراسة السريرية الكبيرة التي استخدمت لإجازة هذا اللقاح.

اللجنة بدروها أوصت بإدراج الجلطات الدموية الوريدية على أنها عرض جانبي نادر جراء لقاح يانسن المضاد لكوفيد-19 في المعلومات عن المنتج، إلى جانب تحذير برفع الوعي بين العاملين في الرعاية الصحية والأشخاص الذين يتلقون اللقاح خصوصًا هؤلاء الذين قد يكون لديهم خطر متزايد للإصابة بالجلطات الدموية الوريدية.

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