الشباب يتقدم على ألفيحاء بهدفين لهدف في الشوط الأول

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نجح فريق الشباب، في الفوز على فريق ألفيحاء بنتيجة 1/2 في الشوط الأول، من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين .

أحرز هدفي فريق الشباب كارلوس ابريليو في الدقيقة 23 وأحمد شراحيلي في الدقيقة 27، بينما أحرز هدف ألفيحاء رامون لوبيز في الدقيقة 9.

ويحتل الفيحاء المركز السادس في قائمة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 10 نقاط، بعد أن خاض 5 مباريات فقط، نجح خلالها في تحقيق الفوز على حساب الاتحاد والطائي والأهلي، مقابل تعادل أمام الفتح، وخسارة أمام الفيصلي بهدفين مقابل هدف.

فيما يرغب الشباب في الخروج من نفق النتائج المخيبة للآمال، بعدما أهدر الفريق 12 نقطة كاملة من أصل 18 نقطة، بعد مرور 6 جولات من عمر الموسم، ليتراجع ترتيبه إلى المركز الحادي عشر وتفصله 3 نقاط فقط عن مؤخرة ترتيب جدول الدروى.