“رومارينهو” و”كورنادو” يقودان الاتحاد أمام الأهلي

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أعلن المدير الفني الروماني لفريق الاتحاد كوزمين كونترا، التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

وجاء تشكيل الاتحاد الأساسي لمباراة الأهلي كالتالي:

حارس مرمى: مارسيلو غروهي.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، حمدان الشمراني، أحمد حجازي، سعود عبدالحميد.

لاعبا الارتكاز: عبدالإله المالكي وكريم الأحمدي.

خط الوسط المتقدم: عبدالرحمن العبود، إيغور كورنادو، فهد المولد.

المهاجم: رومارينهو.

وتضمنت قائمة الاحتياط بفريق الاتحاد كالتالي:

“راكان النجار، حازم الزهراني، عمر هوساوي، عبدالرحمن اليامي، زياد الصحفي، عبدالعزيز الجبرين، برونو هنريكي، يوسف نياكاتي، هارون كمارا”.