“رومارينهو” و”كورنادو” يقودان الاتحاد أمام الأهلي

أعلن المدير الفني الروماني لفريق الاتحاد كوزمين كونترا، التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.
وجاء تشكيل الاتحاد الأساسي لمباراة الأهلي كالتالي:
حارس مرمى: مارسيلو غروهي.
خط الدفاع: مهند الشنقيطي، حمدان الشمراني، أحمد حجازي، سعود عبدالحميد.
لاعبا الارتكاز: عبدالإله المالكي وكريم الأحمدي.
خط الوسط المتقدم: عبدالرحمن العبود، إيغور كورنادو، فهد المولد.
المهاجم: رومارينهو.
وتضمنت قائمة الاحتياط بفريق الاتحاد كالتالي:
“راكان النجار، حازم الزهراني، عمر هوساوي، عبدالرحمن اليامي، زياد الصحفي، عبدالعزيز الجبرين، برونو هنريكي، يوسف نياكاتي، هارون كمارا”.
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