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بسبب المياه..مرض نادر يحرم فتاة من الاستحمام والبكاء

بسبب المياه..مرض نادر يحرم فتاة من الاستحمام والبكاء
http://almnatiq.net/?p=1039478
المناطق- وكالات:

مأساة حقيقة تعيشها فتاة أمريكية تدعى نياه سيلواي، من هاستينج بمقاطعة جيفرسون في الولايات المتحدة، إذ تعاني من حساسية المياه، في مرض نادر يجعلها تعاني وتتألم عند انهمار دموعها على خديها، كما أنها لا تستطيع الاستحمام.

وتعاني “سيلواي”، من حالة نارة تسمى (Aquagenic Pruritus)، وتعني “الحكة المائية”، وهي أمراض وراثية نادرة، وحالة “نياه” الغريبة، لا تستطيع الاستحمام، أو حتى مجرد البكاء.

وبحسب صحيفة ladbible، فإن المرض يجعل الفتاة البالغة 23 عاما، تتألم بشدة وتشعر بأنها “مشلولة” لساعات طويلة، وليس هذا فحسب، بل أيضًا تشعر بتعب شديد وإرهاق طوال الوقت.

وتسبب مرض “نياه” النادر، والذي ولدت مصابة به، في دفعها للتخلي عن عملها. تقول نياه لـ ladbible: “ازدادت حالتي سوءًا خلال سنوات المراهقة وبدأت أعاني من الحساسية تجاه الاستحمام، وهذه الحساسية لا تسبب ألمًا فوريًا، لكنها على مدى خمس إلى 10 دقائق تترك جسدها وكأنه يحترق، وتستمر لمدة 3 ساعات مثلًا”.

بالنسبة لـ”نياه” البكاء هو المعاناة نفسها، فهي تحاول جاهدة ألا تحرم نفسها من البكاء تقول عن ذلك: “عندما تلامس الدموع خدي يصبح أحمر وخشن، وعندما تلامس المياه جسدي أشعر أن جسدي بدأ يحترق وكأن دمي يغلي”.

وتكمل: “كل ما علي فعله في حياتي اليومية يسبب لي الألم،إنه أمر مرهق للغاية، أستغل معظم وقتي في التعافي.. قال لي الأطباء ذلك أن يستحن مع مرور الوقت”.

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