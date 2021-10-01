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شاهد.. لحظة انفجار هاتف سامسونغ القابل للطي في وجه شاب

شاهد.. لحظة انفجار هاتف سامسونغ القابل للطي في وجه شاب
http://almnatiq.net/?p=1039493
المناطق- وكالات:

وثق شاب أمريكي لحظة انفجار هاتف سامسونغ غالاكسي z، القابل للطي، بمقطع فيديو عبر حسابه على تويتر، وسط تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال المقطع الذي جرى تداوله على نطاق واسع، ونشره الشاب تشاد كريستيان، ظهر تصاعد الدخان بغزارة من أحد جانبي الهاتف، فيما تركه الشاب على الأرض خشية تعرضه لأي أذى.

وعلق كريستيان، على مقطع الفيديو قائلاً: “كنت أستعد لحزم الجهاز وإعادته للإصلاح في مقر شركة سامسونغ، بعد سقوطه وتحطم شاشته، لكن أثناء ذهابي انفجر وبدأ الدخان يتصاعد منه، واضطررت لرميه في المرآب”.

وذكر موقع (tomsguide) التقني، أن هذا الفيديو أعاد إلى الأذهان المشكلات التي واجهتها سامسونغ، مع هاتفها Galaxy Note 7، والتي فوجئ مستخدمون في الولايات المتحدة بأنها تنبعث منها أدخنة وتنفجر في النهاية.

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