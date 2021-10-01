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الأمير محمد ناصر وأمير جازان بالنيابة يعزيان في وفاة محمد دوم مدخلي

الأمير محمد ناصر وأمير جازان بالنيابة يعزيان في وفاة محمد دوم مدخلي

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الشمراني يسجل أول أهداف الاتحاد بمباراة الأهلى

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الأمير محمد ناصر وأمير جازان بالنيابة يعزيان في وفاة محمد دوم مدخلي

الأمير محمد ناصر وأمير جازان بالنيابة يعزيان في وفاة محمد دوم مدخلي
http://almnatiq.net/?p=1039503
جازان - فضه عطيف:

قدم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، والأمير‫ محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير جازان بالنيابة، العزاء لأسرة وأبناء مدير فرع شركة كهرباء محافظة الدرب سابقًا الشيخ محمد بن يحي دوم مدخلي، الذي توفي إثر معاناة مع المرض.

 

وأعرب أمير منطقة جازان وأمير جازان بالنيابة، لأسرة دوم عن تعازيهما ومواساتهما لهم.

 

وأشادا بما قدمه الفقيد من جهود لخدمة دينه ووطنه خلال فترة عمله.

 

من جانبهم عبر أبناء وأفراد أسرة الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة جازان ولأمير جازان بالنيابة على مواساتهما لهم.

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