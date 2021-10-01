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تعطل الفار يؤخر انطلاق الشوط الثاني بين الاتحاد والأهلي

تعطل الفار يؤخر انطلاق الشوط الثاني بين الاتحاد والأهلي

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التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الاتحاد والأهلي

التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الاتحاد والأهلي

الرياضة

تعطل الفار يؤخر انطلاق الشوط الثاني بين الاتحاد والأهلي

تعطل الفار يؤخر انطلاق الشوط الثاني بين الاتحاد والأهلي
http://almnatiq.net/?p=1039515

تسببت مشكلة بتقنية “الفار” في تأخر انطلاق الشوط الثاني من من مباراة الاتحاد مع الأهلي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بالتعادل السلبي.

 

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، حيث شكل الأهلي مع بداية المباراة بعض الخطورة على مرمى الاتحاد خاصة من خلال لاعبه عمرو السومة.

 

وحاول الاتحاد في أكثر من هجمة تسجيل هدف التقدم على الأهلي لكن كل المحاولات انتهت بالفشل.

 

ويلتقي الاتحاد مع الأهلي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في قمة مباريات الجولة السابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من “محمد العويس، محمد خبراني، دانكلير، عبدالباسط هندي، اليوسكي، علي الأسمري، فيليب، محمد المجحد، الحسن نداو، عمر السومة، عبدالرحمن غريب”.

 

فيما مثل الاتحاد في المباراة “مارسيلو غروهي، ومهند الشنقيطي، وحمدان الشمراني، وأحمد حجازي، وسعود عبدالحميد، وعبدالإله المالكي، وكريم الأحمدي، وعبدالرحمن العبود، وإيغور كورنادو، وفهد المولد”.

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