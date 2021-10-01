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الشمراني يسجل أول أهداف الاتحاد بمباراة الأهلى

الشمراني يسجل أول أهداف الاتحاد بمباراة الأهلى
http://almnatiq.net/?p=1039518

سجل فريق الاتحاد الهدف الأول في مباراته أمام الأهلي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

 

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، حيث شكل الأهلي مع بداية المباراة بعض الخطورة على مرمى الاتحاد خاصة من خلال لاعبه عمرو السومة.

 

ويلتقي الاتحاد مع الأهلي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في قمة مباريات الجولة السابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من “محمد العويس، محمد خبراني، دانكلير، عبدالباسط هندي، اليوسكي، علي الأسمري، فيليب، محمد المجحد، الحسن نداو، عمر السومة، عبدالرحمن غريب”.

 

فيما مثل الاتحاد في المباراة “مارسيلو غروهي، ومهند الشنقيطي، وحمدان الشمراني، وأحمد حجازي، وسعود عبدالحميد، وعبدالإله المالكي، وكريم الأحمدي، وعبدالرحمن العبود، وإيغور كورنادو، وفهد المولد”.

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