الشباب يحقق فوزا ثمينا على ألفيحاء.. والباطن يكتفي بالتعادل مع الفيصلي

محررو المناطق:

حقق فريق الشباب فوزا ثمينا على نظيره فريق ألفيحاء بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السابعة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح رامون التسجيل للفيحاء في الدقيقة التاسعة بتسديدة رائعة من خارج منطقة جزاء الشباب، قبل أن يتمكن كارلوس ابريليو، من معادلة النتيجة للشباب في الدقيقة 23، فيما أحرز أحمد شراحيلي بالهدف الثاني في الدقيقة 27، مهديًا فريقه نقاط المباراة الثلاث.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الشباب للنقطة التاسعة ليحتل المركز الثامن، فيما توقف رصيد الفيحاء عند 10 نقاط في المركز السادس.

من ناحية أخرى، خطف فريق الفيصلي تعادلا مثيرا من نظيره فريق الباطن، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الفيصلي في فرض التعادل في اللحظات الأخيرة في الدقيقة 93، مع فريق الباطن بهدفين لمثلهما، ليرتفع رصيد الفيصلي للنقطة التاسعة في المركز العاشر، والباطن للنقطة السادسة في المركز الثاني عشر.