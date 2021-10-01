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شرطة مكة تطيح بـ” 3″ مواطنين نشروا “فيديو” مفبرك لتعرض مركبتهم للسرقة

شرطة مكة تطيح بـ” 3″ مواطنين نشروا “فيديو” مفبرك لتعرض مركبتهم للسرقة
http://almnatiq.net/?p=1039538
محررو المناطق:

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على (3) مواطنين نشروا “فيديو” لتعرض مركبتهم للسرقة للترويج لحساباتهم وكسب مشاهدات.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية قبضت على (3) مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، قاموا بنشر مقاطع “فيديو” عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، مدعين فيه تعرض مركبة أحدهم للكسر وسرقة محتوياتها.

وبحسب متحدث الشرطة،  أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن أحدهم نفّذ ذلك في مشهد تمثيلي، الهدف منه الترويج لحساباتهم وكسب أعداد مشاهدات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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