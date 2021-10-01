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أحمد حجازي يحرز الهدف الثاني للاتحاد أمام الأهلي

أحمد حجازي يحرز الهدف الثاني للاتحاد أمام الأهلي
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سجل اللاعب أحمد حجازي الهدف الثاني لفريق الاتحاد أمام الأهلي في المباراة التي تجمعهما بملعب الأمير عبدالله الفيصل.

 

وسجل فريق الاتحاد الهدف الأول في مباراته أمام الأهلي، عبر لاعبه حمدان الشمراني في الدقيقة 51 من عمر المباراة بضربة رأس.

 

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، حيث شكل الأهلي مع بداية المباراة بعض الخطورة على مرمى الاتحاد خاصة من خلال لاعبه عمرو السومة.

 

ويلتقي الاتحاد مع الأهلي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في قمة مباريات الجولة السابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من “محمد العويس، محمد خبراني، دانكلير، عبدالباسط هندي، اليوسكي، علي الأسمري، فيليب، محمد المجحد، الحسن نداو، عمر السومة، عبدالرحمن غريب”.

 

فيما مثل الاتحاد في المباراة “مارسيلو غروهي، ومهند الشنقيطي، وحمدان الشمراني، وأحمد حجازي، وسعود عبدالحميد، وعبدالإله المالكي، وكريم الأحمدي، وعبدالرحمن العبود، وإيغور كورنادو، وفهد المولد”.

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