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الاتحاد يتمسك بالصدارة بثنائية في شباك الأهلي

الاتحاد يتمسك بالصدارة بثنائية في شباك الأهلي

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الاتحاد يتمسك بالصدارة بثنائية في شباك الأهلي

الاتحاد يتمسك بالصدارة بثنائية في شباك الأهلي
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محررو المناطق

حقق فريق الاتحاد فوزًا هامًا اليوم الجمعة، على فريق الأهلي في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

 

ونجح حمدان الشمراني، وأحمد حجازي في إحراز هدفي الاتحاد من ضربتي رأس عند الدقيقة 51 والدقيقة 80 من عمر المباراة.

 

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من “محمد العويس، محمد خبراني، دانكلير، عبدالباسط هندي، اليوسكي، علي الأسمري، فيليب، محمد المجحد، الحسن نداو، عمر السومة، عبدالرحمن غريب”.

 

فيما مثل الاتحاد في المباراة “مارسيلو غروهي، ومهند الشنقيطي، وحمدان الشمراني، وأحمد حجازي، وسعود عبدالحميد، وعبدالإله المالكي، وكريم الأحمدي، وعبدالرحمن العبود، وإيغور كورنادو، وفهد المولد”.

 

واعتلى الاتحاد صدارة الدوري برصيد 16 نقطة حققها من 7 مباريات، فيما واصل الأهلي نتائجه السيئة حيث توقف رصيده عند خمس نقاط في المركز الـ13 بجدول الترتيب.

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