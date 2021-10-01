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ضبط شخصين ترجلا من مركبة وتركها تسير في أحد الطرق معرضين حياتهما للخطر بالقصيم

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عروسان يفاجأن ضيوف حفل زفافهما بطلب غريب

عروسان يفاجأن ضيوف حفل زفافهما بطلب غريب

منوعات

عروسان يفاجأن ضيوف حفل زفافهما بطلب غريب

عروسان يفاجأن ضيوف حفل زفافهما بطلب غريب
http://almnatiq.net/?p=1039570
المناطق- وكالات:

حكي رجل بريطاني أغرب موقف مثير للدهشة، قد يحدث في حفل عرس، إذ طٌلب من الضيوف دفع أموالا إضافية ثمن شرائح كعكة الزفاف التي تناولوها في حفل الاستقبال.

وبحسب الرجل الذي كان من بين الضيوف، فقد طلب منه العروسان دفع أموال إضافية لمجرد أنه تناول قطعة إضافية من كعكة الزفاف في حفل الاستقبال، بدلاً من قطعة واحدة فقط.

وكتب الضيف- يعتقد أنه من المملكة المتحدة- عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه صُدم لتلقي الطلب من العروس عبر الرسائل النصية، بعد أيام فقط من الزفاف.

وبحسب تقارير، كان الزوجان حديثا يشاهدان لقطات كاميرات المراقبة من حفل زفافهما وأمسكا بالضيف الذي أخذ شرائح إضافية من كعكة زفافهما. وأرسلا له أولاً مقطع فيديو على “واتساب” حيث شوهد وهو يلتقط شريحة ثانية من الكعكة.

وأجاب الضيف المرتبك: “ماذا تقصد يا دنو؟”. ليرد العريس:”مرحبا، كنا ننظر إلى كاميرات المراقبة ورأينا أن لديك قطعتين من كعكة الزفاف. لقد أعلنا أن كل ضيف يجب أن يدفع لكل شريحة ولاحظنا أنك دفعت ثمن شريحة واحدة فقط»، وعاد الزوج وكتب: “من فضلك قم بإرسال 3.66 جنيه إسترليني في أسرع وقت ممكن”.

اتضح لاحقا أنه كان من المتوقع أن يدفع جميع الضيوف مقابل كل قطعة كعك في حفل الزفاف! وصُدم رواد مواقع التواصل بسماع هذا الطلب الغريب والمضحك، وسخروا من الزوجين.

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