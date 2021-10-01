مستشار قانوني: الجهل بالقانون في جريمة التحرش لا يعفي من العقوبة (فيديو)

محررو المناطق:

أكد عبدالله مولود، محامي ومستشار قانوني، أن الجهل بالقانون في جريمة التحرش لا يعفي من العقوبة.

وقال مولود، في تصريحات متلفزة، إن الممكلة وضعت نظاما خاصا فيما يخص التحرش، والممكلة أيضا من أوائل الدول التي وضعت نظاما خاصا لمكافحة هذه الجريمة.

وأضاف: من يجهل هذا النظام يكون متعمدا فلا يقبل الجهل في هذا المجال، لأن المجتمع بطبعه ومكتسباته الثقافية والشرعية لا يقبل هذه الجريمة، والطبيعة البشرية نفسها لا تقبل أيضا بهذه الجريمة.

وتابع مولود، أنه فيما يخص الجهل بالنظام، فإن الفعل في ارتكاب هذه الجريمة يفسر القصد الجنائي الذي هو الركن المعنوي، مشيرا |لى تفاوت العقوبات بحسب سن الجاني، فلكل سن العقوبة المخصصة لها.