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ضبط شخصين ترجلا من مركبة وتركها تسير في أحد الطرق معرضين حياتهما للخطر بالقصيم

ضبط شخصين ترجلا من مركبة وتركها تسير في أحد الطرق معرضين حياتهما للخطر بالقصيم

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القبض على 14 مواطنا و 13 مقيما نفذوا 101 سرقة مركبات لتصديرها للخارج بالرياض

القبض على 14 مواطنا و 13 مقيما نفذوا 101 سرقة مركبات لتصديرها للخارج بالرياض

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القبض على 14 مواطنا و 13 مقيما نفذوا 101 سرقة مركبات لتصديرها للخارج بالرياض

القبض على 14 مواطنا و 13 مقيما نفذوا 101 سرقة مركبات لتصديرها للخارج بالرياض
http://almnatiq.net/?p=1039588
المناطق- واس:

ألقت شرطة الرياض القبض على 14 مواطناً و 13 مقيماً نفذوا 101 سرقة مركبات لتصديرها للخارج، بطرق متعددة.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على (14) مواطناً، و(5) مقيمين من الجنسية اليمنية، و(4) مقيمين من الجنسية الأردنية، و(3) مقيمين من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية السودانية، في العقدين الثالث والخامس من العمر، على ارتباط بشخص من الجنسية الأردنية خارج المملكة، نفذوا (101) حادثة سرقة لأجزاء من المركبات المتعطلة والتالفة، وفرز ما سُرق؛ لتُصدر بعد ذلك للخارج بطرق متعددة.

وبحسب المتحدث الإعلامي، ضبط بحوزتهم ما يزن (500) كيلو جرام من مادة البلاتينيوم المستخلصة، وأُوقفوا واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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