احدث الأخبار

  طقس اليوم بالمملكة.. سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق
أبرز المواد
 ضبط شخصين ترجلا من مركبة وتركها تسير في أحد الطرق معرضين حياتهما للخطر بالقصيم
أجواء المناطق
 القبض على 14 مواطنا و 13 مقيما نفذوا 101 سرقة مركبات لتصديرها للخارج بالرياض
أبرز المواد
 التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان
منوعات
 عروسان يفاجأن ضيوف حفل زفافهما بطلب غريب
منوعات
 مستشار قانوني: الجهل بالقانون في جريمة التحرش لا يعفي من العقوبة (فيديو)
منوعات
 للنساء..احذري من ارتداء هذه الأحذية
أبرز المواد
 أمطار متفرقة على أجزاء من الباحة
المناطق
 مغردون يتداولون خبر وفاة طيبة العتيبي وبناتها الثلاث بحادث مروع
محليات
 ليس الشاي الأخضر.. هذا المشروب هو رقم 1 في خسارة الوزن
أبرز المواد
 الاتحاد يتمسك بالصدارة بثنائية في شباك الأهلي
الرياضة
 شرطة مكة تطيح بـ” 3″ مواطنين نشروا “فيديو” مفبرك لتعرض مركبتهم للسرقة
منوعات
  طقس اليوم بالمملكة.. سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

  طقس اليوم بالمملكة.. سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

أبرز المواد
ضبط شخصين ترجلا من مركبة وتركها تسير في أحد الطرق معرضين حياتهما للخطر بالقصيم

ضبط شخصين ترجلا من مركبة وتركها تسير في أحد الطرق معرضين حياتهما للخطر بالقصيم

أجواء المناطق
القبض على 14 مواطنا و 13 مقيما نفذوا 101 سرقة مركبات لتصديرها للخارج بالرياض

القبض على 14 مواطنا و 13 مقيما نفذوا 101 سرقة مركبات لتصديرها للخارج بالرياض

أبرز المواد
التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان

التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان

منوعات

  طقس اليوم بالمملكة.. سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

  طقس اليوم بالمملكة.. سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق
http://almnatiq.net/?p=1039599

أعلن المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل، تقريرًا بشأن طقس اليوم السبت، حيث من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

وأوضح “الوطني للأرصاد”، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي،حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وأشار إلى أن تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

روابط ذات صلة

سحب رعدية ورياح نشطة.. توقعات طقس الغد بمناطق المملكة

سحب رعدية ورياح نشطة.. توقعات طقس الغد بمناطق المملكة
“الأرصاد” تكشف آخر مستجدات الحالة “شاهين”.. ومدى تأثيرها على المملكة

“الأرصاد” تكشف آخر مستجدات الحالة “شاهين”.. ومدى تأثيرها على المملكة
“الوطني للأرصاد”: أمطار رعدية ورياح نشطة تضرب منطقة عسير

“الوطني للأرصاد”: أمطار رعدية ورياح نشطة تضرب منطقة عسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*