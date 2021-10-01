  طقس اليوم بالمملكة.. سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

أعلن المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل، تقريرًا بشأن طقس اليوم السبت، حيث من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

وأوضح “الوطني للأرصاد”، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي،حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وأشار إلى أن تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.