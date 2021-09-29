في مشهد مروع.. سيدة مصرية تُشعل النيران بجسد جارها أمام منزله

في مشهد مروع.. تجردت سيدة مصرية من مشاعر الإنسانية، وذلك بعد إقدامها بإشعال النيران في جسد جارها أثناء تواجده أمام مدخل العقار الذي يسكن فيه، وسكب كمية من البنزين عليه، وتم ونقله إلى المستشفى لإسعافه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل غرفة الرعاية المركزة.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمة بقتل جارها كانت تراقب المجني عليه، وعندما شاهدته غافلته بإلقاء كمية من البنزين عليه، وشرعت في إشعال النيران فيه، وحاولت الهرب، لكن شهود العيان تمكنوا من الإمساك بها وتسليمها إلى المباحث.

وقال شقيقه المجني عليه في أقواله، إن المتهمة كانت جارتها في عقار منذ 4 سنوات، وأنها تركت العقار هي وشقيقها، وذهبت للإقامة في عقار بشارع عمار بن ياسر في منشية البكاري، وهو العقار الذي شهد الحادث، بسبب معاناة تلك السيدة من الاضطراب النفسي.وبسؤال المتهمة، اعترفت بارتكاب جريمة القتل، لكنها لم تذكر سبب الجريمة،وقررت النيابة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه، لبيان أسباب وفاته رسميًا.