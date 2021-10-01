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الدفاع المدني بجازان: تضرر عدد من المنازل بأحد المسارحة جراء اعتراض مُسيرة حوثية

الدفاع المدني بجازان: تضرر عدد من المنازل بأحد المسارحة جراء اعتراض مُسيرة حوثية

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الدفاع المدني بجازان: تضرر عدد من المنازل بأحد المسارحة جراء اعتراض مُسيرة حوثية

الدفاع المدني بجازان: تضرر عدد من المنازل بأحد المسارحة جراء اعتراض مُسيرة حوثية
http://almnatiq.net/?p=1039604
محررو المناطق

كشف المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد الغامدي، عن تلقى الدفاع المدني عددًا من البلاغات بسقوط وتناثر شظايا على أحد الأحياء السكنية بمحافظة أحد المسارحة نتيجة اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة.

 

ونوه إلى أنه نتج عن ذلك تضرر عدد من المنازل السكنية والمحال التجارية بأضرار مادية إثر سقوط وتناثر الشظايا.

 

ولفت إلى أنه لم ينتج عن هذه الأضرار أي إصابات أو وفيات، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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