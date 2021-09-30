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هل يُعد عدم احتشام المرأة عذرًا للمتحرش؟.. محام يوضح (فيديو)

هل يُعد عدم احتشام المرأة عذرًا للمتحرش؟.. محام يوضح (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1039611
محررو المناطق

أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالله مولود، أن عدم احتشام المرأة لا يعد عذرًا لمُرتكب جريمة التحرش.

 

ونوه في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن ارتداء المرأة ملابس مُغرية ليس مبررًا لارتكاب جريمة التحرش من الطرف الآخر.

 

ولفت إلى أن الله عز وجل أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر دون النظر بحال من يُنظر إليه.

 

وأشار إلى أن التشهير بمُرتكب جريمة التحرش يكون من خلال السلطة القضائية بشرط صدور حكم ضد الجاني اكتسب القطعية.

 

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