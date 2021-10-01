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فصل مسار كبار السن وذوي الإعاقة عن باقي مسارات الطواف بالمسجد الحرام

فصل مسار كبار السن وذوي الإعاقة عن باقي مسارات الطواف بالمسجد الحرام

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فصل مسار كبار السن وذوي الإعاقة عن باقي مسارات الطواف بالمسجد الحرام

فصل مسار كبار السن وذوي الإعاقة عن باقي مسارات الطواف بالمسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=1039615
محررو المناطق

أعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود، خطة لفصل مسار كبار السن وذوي الإعاقة عن باقي المسارات المخصصة للطواف بحواجز ذات اللون الذهبي الفاخرة.

 

وتهدف تلك الخطوة إلى زيادة التنظيم وضبط المسارات، وتحقيق الإجراءات الاحترازية، وتنظيم الوصول إلى صحن المطاف والمسعى والمصليات.

 

وأوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود، المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أن الرئاسة استندت على خططها لتسير جموع المعتمرين على عدة عوامل وأهداف، واعتمدت من خلال ذلك على خبرات السنين المتراكمة بتعاون وتضافر عدد من الجهات المشتركة عبر التنسيق، ونظم المراقبة والرصد والتواصل الفعال والمستمر مع جميع الجهات العاملة في المسجد الحرام.

 

ولفت إلى أن الرئاسة استفادت من العديد من الدراسات والبحوث الميدانية والآليات الهادفة لتحقيق السلاسة والتنظيم في حركة الدخول والخروج من وإلى البيت العتيق, مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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