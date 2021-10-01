أتليتكو يصطدم ببرشلونة.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم بمختلف الدوريات

يشهد اليوم السبت، إقامة مجموعة من المباريات المتميزة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، وعدة دوريات أوروبية أخرى.
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين:
التعاون ـ الطائي الساعة (18:30) بتوقيت المملكة
الدوري الإنجليزي:
مان يونايتد – إيفرتون الساعة (14:30)
تشلسي – ساوثهامبتون الساعة (17:00)
برايتون – أرسنال الساعة (19:30)
الدوري الإسباني:
أتلتيكو مدريد – برشلونة الساعة (22:00)
الدوري الألماني:
فولفسبورغ – مونشغلادباخ الساعة (16:30)
الدوري الإيطالي:
تورينو – يوفنتوس الساعة (19:00)
ساسولو – إنترميلان الساعة (21:45)
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