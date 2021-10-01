أتليتكو يصطدم ببرشلونة.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم بمختلف الدوريات

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يشهد اليوم السبت، إقامة مجموعة من المباريات المتميزة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، وعدة دوريات أوروبية أخرى.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين:

التعاون ـ الطائي الساعة (18:30) بتوقيت المملكة

الدوري الإنجليزي:

مان يونايتد – إيفرتون الساعة (14:30)

تشلسي – ساوثهامبتون الساعة (17:00)

برايتون – أرسنال الساعة (19:30)

الدوري الإسباني:

أتلتيكو مدريد – برشلونة الساعة (22:00)

الدوري الألماني:

فولفسبورغ – مونشغلادباخ الساعة (16:30)

الدوري الإيطالي:

تورينو – يوفنتوس الساعة (19:00)

ساسولو – إنترميلان الساعة (21:45)