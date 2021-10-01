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شركة أمريكية تطور عقارا جديدا للقضاء على كورونا وتقليل عدد الوفيات  

شركة أمريكية تطور عقارا جديدا للقضاء على كورونا وتقليل عدد الوفيات  
http://almnatiq.net/?p=1039625

طورت شركة ميرك الأميركية لصناعة الأدوية، عقاراً جديداً في صورة أقراص للعلاج من فيروس كورونا، والذي يعمل على تقليل عدد الوفيات إلى النصف بالنسبة إلى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأعراض الحادة لفيروس كورونا.

وأوضحت وكالة “رويترز”، أنه في حالة حصول “ميرك” على الترخيص اللازم، ستكون أقراص “ملنوبيرافير”، المصممة لزرع أخطاء في الشفرة الجينية لكورونا، أول عقار مضاد لكورونا يؤخذ عن طريق الفم لعلاج.

وقال روبرت ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة “ميرك”، في تصريحات لـ”رويترز”، إن هذا الدواء سيُحدث تغييراً جذرياً في أساليب السيطرة على فيروس كورونا.

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