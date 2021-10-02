قادرة على إنقاذ الأرواح.. اكتشاف ميزة خفية في هواتف “جوجل بيكسل” 

كشف موقعا “أندرويد بوليس”، و”إكس دي إيه ديفيلوبرز”، عن ميزة خفية في هواتف “جوجل بيكسل”، قادرة على إنقاذ الأرواح، وهي أن الهواتف تتيح إمكانية تسجيل فيديو تلقائيا في حالات الطوارئ.

وأوضح، أن مدة تسجيل فيديو مستمر تصل إلى 45 دقيقة، ولكن بشرط أن يقوموا في البداية بتنشيط وضع الطوارئ المدمج (Emergency SOS) في الهاتف، لافتًا أنه في حال اتصال هاتف “جوجل بيكسل” بالإنترنت، فسيتم عمل نسخة احتياطية من الفيديو بصورة أوتوماتيكية، وتخزينها لمدة 7 أيام.

ويمكن العثور على ميزة “تسجيل فيديو في حالات الطوارئ تلقائيا” في إعدادات تطبيق “الأمان الشخصي” بهواتف “جوجل بيكسل”، ومن أجل تنشيط وضع الطوارئ يجب الضغط على زر الطاقة في الهاتف لمدة 5 مرات، وعقب تنشيط الميزة يظل الهاتف متاحا للاستخدام، مع توافر أيقونة إخطار، للإشارة إلى حدوث تسجيل فيديو.