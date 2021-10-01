توفر 249 وظيفة شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

محررو المناطق

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة، توفر 249 وظيفة شاغرة في مختلف المجالات للرجال والنساء من حملة كافة المؤهلات للعمل في مستشفيات القوات المسلحة.

ولفتت إلى أن الوظائف المتوفرة ستكون في الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجبيل، والشرقية، ونجران، وجازان، وخميس مشيط، وشرورة، والطائف، والقصيم.

ونوهت إلى أن الوظائف في المجالات الادارية والتقنية والأمنية والفنية والهندسية والصحية والطبية، مشيرةً إلى أن التقديم يكون من خلال الرابط التالي: https://talents.msd.med.sa