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استعدادا لـ”الاقتران الشمسي”..فلكية جدة تعلن بدء توقف الاتصالات مع المريخ لمدة 13 يومًا

استعدادا لـ”الاقتران الشمسي”..فلكية جدة تعلن بدء توقف الاتصالات مع المريخ لمدة 13 يومًا

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استعدادا لـ”الاقتران الشمسي”..فلكية جدة تعلن بدء توقف الاتصالات مع المريخ لمدة 13 يومًا

استعدادا لـ”الاقتران الشمسي”..فلكية جدة تعلن بدء توقف الاتصالات مع المريخ لمدة 13 يومًا
http://almnatiq.net/?p=1039651

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، في بيانًا لها، أنه اعتبارًا من اليوم السبت، ستوقف مراكز التحكم على الأرض الاتصال مع مسابيرها سواء تلك العاملة في مدار حول المريخ أو على سطحه ويستمر لمدة أسبوعين بسبب الشمس.

وقال المهندس ماجد أبو زاهره، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن المريخ يقترب من الشمس استعدادا لما يسمى “الاقتران الشمسي”، خلال الفترة من 2 أكتوبر إلى 14 أكتوبر الجاري، سيكون الكوكب الأحمر على بعد درجتين من الشمس وهذا سيجعل وكالات الفضاء توقف الاتصالات.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة تحدث كل عامين تقريبًا حيث تصبح الشمس بين الأرض والمريخ وفي هذا الوقت لا يمكننا رؤية المريخ ، ولا تستطيع المسابير رؤيتنا.
وقال أبو زاهرة “لذلك لا أحد يحاول إرسال تعليمات جديدة إلى المريخ أثناء الاقتران الشمسي، ومن المستحيل التنبؤ بالمعلومات التي قد تُفقد بسبب التداخل من اندفاعات الراديو الشمسية أو التشوهات بسبب الانكسار في الغلاف الجوي للشمس، ولو تلقى المسبار أوامر ناقصة ممكن أن يعرضه لمشاكل كبيرة جدا لذلك خلال وقت ” الاقتران الشمسي” قد يتم إرسال قوائم مهام بسيطة تشمل فحص أنظمة المسبار” .

وأضاف “كذلك إذا قام المسبار بإرسال إشارات فسوف تتداخل معها الجسيمات المشحونة من الشمس، مما يتسبب في فقدان شيء من تلك البيانات التي تصل إلينا ولكن هذه ليست مشكلة كبيرة حيث يمكن جعل المسبار يقوم بإعادة إرسال تلك البيانات لاحقًا”.

وأوضح أن هناك حاليا 3 مسابير متجولة عاملة على سطح المريخ، وهي”كيوريوسيتي، بيرسيفيرانس”، وكلاهما تديرها وكالة ناسا بالإضافة إلى المسبار المتجول “زورونغ”، وهو جزء من مهمة تيانوين-1 التابعة لإدارة الفضاء الوطنية الصينية، إضافة لذلك هناك ثمانية مسابير مدارية حول المريخ تقوم بدراسة الكواكب وهي:”مارس اوديسي، مارس إكسبريس، مارس ريكونيسانس أوربيتر، مهمة مارس أوربيتر، مارفن، تريس غاز أوربيتر، تيانوين-1، مسبار الأمل” التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ساهمت بكميات هائلة من المعلومات حول المريخ.

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