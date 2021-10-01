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  “الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح نشطة وانعدام الرؤية على منطقة عسير 

  “الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح نشطة وانعدام الرؤية على منطقة عسير 

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  “الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح نشطة وانعدام الرؤية على منطقة عسير 

  “الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح نشطة وانعدام الرؤية على منطقة عسير 
http://almnatiq.net/?p=1039656

توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم السبت، تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، موضحًا أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7مساءً.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن طقس اليوم السبت، حيث من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

وأوضح “الوطني للأرصاد”، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي،حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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