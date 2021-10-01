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محلل طقس: الإعصار المداري “شاهين” خطير.. وهذه فرص وصوله للمملكة (فيديو)

محلل طقس: الإعصار المداري “شاهين” خطير.. وهذه فرص وصوله للمملكة (فيديو)

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محلل طقس: الإعصار المداري “شاهين” خطير.. وهذه فرص وصوله للمملكة (فيديو)

محلل طقس: الإعصار المداري “شاهين” خطير.. وهذه فرص وصوله للمملكة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1039659

قال محلل الطقس عقيل العقيل، إن الإعصار المداري “شاهين” الذي يتجه نحو سواحل سلطنة عُمان “خطير”.

 

وأضاف العقيل في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن تأثيرات الإعصار ستكون ابتداءً من يوم غدٍ الأحد، مشيرًا إلى أنه لن يكون لدى وصوله المملكة إعصارًا، بل سيتحول لعاصفة مدارية ومن ثم منخفض جوي.

 

وكانت هيئة الأرصاد العمانية قد حذرت من أن العاصفة المدارية “شاهين” تمركزت شمال شرق بحر العرب ويبعد مركزها بحوالي 590 كلم عن أقرب نقطة عن سواحل السلطنة، محذرةً من تعمق العاصفة “شاهين” إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.

 

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