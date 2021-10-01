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الطريق إلى المونديال.. الأخضر يبدأ الاستعداد لليابان بمعسكر في جدة

الطريق إلى المونديال.. الأخضر يبدأ الاستعداد لليابان بمعسكر في جدة

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الطريق إلى المونديال.. الأخضر يبدأ الاستعداد لليابان بمعسكر في جدة

الطريق إلى المونديال.. الأخضر يبدأ الاستعداد لليابان بمعسكر في جدة
http://almnatiq.net/?p=1039666
محررو المناطق

يبدأ لاعبو المنتخب الوطني اليوم السبت، معسكرهم في جدة، استعدادًا لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

 

ويستضيف الأخضر نظيره الياباني في 7 أكتوبر الجاري، كما يستضيف المنتخب الصيني في 12 أكتوبر.

 

ويخضع اللاعبون فور انتظامهم في المعسكر، لفحص فيروس كورونا؛ وذلك من أجل التأكد من سلامتهم.

 

ويجري الأخضر، حصة تدريبية على “الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية مساء اليوم.

 

واختار هيرفي رينارد في قائمته للمبارتين: “محمد العويس، زيد البواردي، فواز القرني، محمد اليامي، محمد خبراني، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، حسين قاسم، سلطان الغنام، ياسر الشهراني”.

 

وتضمنت قائمة اللاعبين “ناصر الدوسري، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سامي النجعي، سلمان الفرج، محمد الكويكبي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، عبدالرحمن العبود، أيمن يحيى، فراس البريكان، صالح الشهري”.

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