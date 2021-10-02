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ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بذكرى يوم الوحدة

ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بذكرى يوم الوحدة
http://almnatiq.net/?p=1039680

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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