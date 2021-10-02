5 مكونات يجب فحصها قبل شراء السيارة المُستعملة

نصح موقع “ريلايبل أوتوموتيف”، بفحص 5 مكونات من السيارة المستعملة قبل شرائها من أجل الاطمئنان على سلامتها.
ـ تاريخ السيارة
من أهم الأشياء التي يجب أن يتعرف عليها والاطمئنان بأنها مسجلة، ولا تحمل أي مخالفات مرورية أو أي مشكلات قد تؤثر على أمن وسلامة السائق.
ـ حالة السيارة
يجب التأكد من سلامة حالة السيارة الداخلية والخارجية عن طريق فحص كل جزء بداية من المحرك، ودوائر الكهرباء، والبطاريات.
ـ عدد الأميال
يجب أيضاً معرفة عدد الأميال التي قطعتها السيارة، ومن الأفضل عدم الشراء حال قطعت عشرات الآلاف من الأميال.
ـ الخدوش
ملاحظة السيارة من الخارج والتأكد من عدم وجود أي خدوش عبر فحص دقيق للطلاء على كافة أنحاء السيارة.
ـ أداء المحرك
التعرف على سلامة المحرك وما إن كانت السيارة تسرب من أي مكان عبر فحص متخصص.
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