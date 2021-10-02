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5 مكونات يجب فحصها قبل شراء السيارة المُستعملة

5 مكونات يجب فحصها قبل شراء السيارة المُستعملة
http://almnatiq.net/?p=1039682
محررو المناطق

نصح موقع “ريلايبل أوتوموتيف”، بفحص 5 مكونات من السيارة المستعملة قبل شرائها من أجل الاطمئنان على سلامتها.

 

ـ تاريخ السيارة

من أهم الأشياء التي يجب أن يتعرف عليها والاطمئنان بأنها مسجلة، ولا تحمل أي مخالفات مرورية أو أي مشكلات قد تؤثر على أمن وسلامة السائق.

 

ـ حالة السيارة

يجب التأكد من سلامة حالة السيارة الداخلية والخارجية عن طريق فحص كل جزء بداية من المحرك، ودوائر الكهرباء، والبطاريات.

 

ـ عدد الأميال

يجب أيضاً معرفة عدد الأميال التي قطعتها السيارة، ومن الأفضل عدم الشراء حال قطعت عشرات الآلاف من الأميال.

 

ـ الخدوش

ملاحظة السيارة من الخارج والتأكد من عدم وجود أي خدوش عبر فحص دقيق للطلاء على كافة أنحاء السيارة.

 

ـ أداء المحرك

التعرف على سلامة المحرك وما إن كانت السيارة تسرب من أي مكان عبر فحص متخصص.

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