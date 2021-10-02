في خطوات.. كيفية حذف رسائل “واتس آب” بعد تجاوز المهلة المحددة

كشفت “قناة الشرق”، في تقرير لها خطوات حذف رسائل تطبيق الواتس آب بعد مرور وقت طويل عليها، وذلك من خلال استخدام حيلة بسيطة تمكّن مستخدمي واتساب من حذف رسائلهم حتى بعد تجاوز المهلة الزمنية التي حددها التطبيق.

وجاءت خطوات حذف رسائل تطبيق الواتس آب، متمثلة في العمل على تغيير الساعة ويجب أن تكون مقاربة من موعد إرسال الرسائل وضبط الأمر برمته ومن ثم تتمكن من حذف الرسائل دون أزمة.