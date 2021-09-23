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“التعاون الإسلامي” يدين استهداف الأحياء السكنية في أحد المسارحة وجازان بمسيرتين مفخختين

“التعاون الإسلامي” يدين استهداف الأحياء السكنية في أحد المسارحة وجازان بمسيرتين مفخختين

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“التعاون الإسلامي” يدين استهداف الأحياء السكنية في أحد المسارحة وجازان بمسيرتين مفخختين

“التعاون الإسلامي” يدين استهداف الأحياء السكنية في أحد المسارحة وجازان بمسيرتين مفخختين
http://almnatiq.net/?p=1039698

أدان  الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، استهداف ميليشا الحوثي الإرهابية أحد الأحياء السكنية في محافظة أحد المسارحة بطائرة مسيرة مفخخة، والذي أسفر عن تضرر بعض المنازل نتيجة اعتراض الطائرة، وأيضَا المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة جازان بطائرة مسيرة مفخخة، مشيداً في الوقت ذاته بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية بالمملكة والتي تمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

ودعا، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي مجدداً المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من قبل ميليشيا الحوثي والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الذي يعتبر تلك الممارسات تحدياً سافراً للقوانين والأعراف الإنسانية الدولية، وأن ما ترتكبه تلك الميليشيا “جرائم حرب”.

وأكد العثيمين، على تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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