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مصرع 4 أشخاص في حادث مروع إثر سقوط طائرة إسعاف بأبوظبي

مصرع 4 أشخاص في حادث مروع إثر سقوط طائرة إسعاف بأبوظبي

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مصرع 4 أشخاص في حادث مروع إثر سقوط طائرة إسعاف بأبوظبي

مصرع 4 أشخاص في حادث مروع إثر سقوط طائرة إسعاف بأبوظبي
http://almnatiq.net/?p=1039704
لقي 4 أشخاص مصرعهم في حادث مروع إثر سقوط طائرة إسعاف كانوا على متنها في أبوظبي بدولة الإمارات.
وقالت شرطة أبوظبي في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن 4 أشخاص لقوا مصرعهم إثر سقوط طائرة إسعاف كانوا على متنها، موضحة أن الضحايا طيران وطبيب مدني وممرض.
كما نعت شرطة أبو ظبي الضحايا الذين لقوا مصرعهم أثناء تأدية الواجب”، وجاءت أسماءهم، كالآتي: “مقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي، ملازم طيار ناصر محمد الراشدي، طبيب مدني شاهد فاروق غلام، وممرض مدني جويل قيوي ساكارا مينتو”.

 

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