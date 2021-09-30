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في جريمة صادمة.. شخص يشنق والدته لسرقة أموالها باليمن

في جريمة صادمة.. شخص يشنق والدته لسرقة أموالها باليمن

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في جريمة صادمة.. شخص يشنق والدته لسرقة أموالها باليمن

في جريمة صادمة.. شخص يشنق والدته لسرقة أموالها باليمن
http://almnatiq.net/?p=1039706
المناطق ـ وكالات:

ألقت الأحهزة الأمنية في محافظة تعز باليمن، القبض على شخص أقدم على قتل والدته شنقًا من أجل الاستيلاء على مبالغ مالية وأساور ذهبية تخصها.

 

وتشير التفاصيل إلى أن الجاني فؤاد أحمد منصور حمران أقدم على قتل الدته فاطمة أحمد علي حمران داخل منزل الأسرة في جبل الشماسي.

 

وشنق الجاني والدته بواسطة شال (وشاح يستخدمه الرجال)، وأخذ مبلغًا ماليًا قدره 1500 دولار، و4 أسوار ذهب، وخاتم ودبلة، وحلق ذهب.

 

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة في الواقعة من قبل الجهات الأمنية، حيث حاول المتهم إنكار الجريمة بإدعاء انزلاق والدته في دورة المياه، لكنه اعترف بعد ذلك بارتكابه الجريمة ليتم إيداعه الحجز.

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