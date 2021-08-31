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هل يؤثر استخدام الهواتف الذكية على عدد ساعات نوم الأطفال؟.. دراسة تُجيب

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هل يؤثر استخدام الهواتف الذكية على عدد ساعات نوم الأطفال؟.. دراسة تُجيب

هل يؤثر استخدام الهواتف الذكية على عدد ساعات نوم الأطفال؟.. دراسة تُجيب
http://almnatiq.net/?p=1039712

كشفت دراسة حديثة عن مخاطر استخدام الأطفال للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لفترات طويلة، الأمر الذي يشكل خطورة على صحتهم ومما يتسبب أيضا على أنماط نومهم .

وقال باحثون، في دراسة حديثة لهم نشرتها “ديلي ميل”،  إن علاقة استخدام الأجهزة الإلكترونية تأخر وقت النوم وسوء نوعية النوم لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عامًا، فيما ارتبط وقت استخدام الشاشات فضلًا عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بمشاكل النوم عند أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا، مشيرة  إلى أن التعرض للضوء الأزرق من الشاشات يؤدي إلى تثبيط إنتاج “الميلاتونين” وهو الهرمون المنظم للنوم، وبالتالي تقل مدة النوم والاستيقاظ الطبيعية.

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