احدث الأخبار

مدرب الأهلي يرد على أنباء إقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة أمام الاتحاد
الرياضة
 بالأرقام.. هذه الدول الأكثر تضررًا من كورونا
أبرز المواد
 خلال أسبوع.. ضبط قرابة 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
منوعات
 القوات البحرية تصل باكستان لإجراء مناورات عسكرية مشتركة
أبرز المواد
 “الزعاق” يكشف موعد دخول “الوسم”.. والأجواء التي تسبقه (فيديو)
محليات
 هل يؤثر استخدام الهواتف الذكية على عدد ساعات نوم الأطفال؟.. دراسة تُجيب
أبرز المواد
 تحذير هام للمواطنين المتواجدين بسلطنة عمان بشأن إعصار “شاهين”
محليات
 في جريمة صادمة.. شخص يشنق والدته لسرقة أموالها باليمن
دولي
 مصرع 4 أشخاص في حادث مروع إثر سقوط طائرة إسعاف بأبوظبي
أبرز المواد
 “ترامب”  يلجأ للقضاء لإعادة حسابه بـ”تويتر”
منوعات
 “التعاون الإسلامي” يدين استهداف الأحياء السكنية في أحد المسارحة وجازان بمسيرتين مفخختين
أبرز المواد
 في خطوات.. كيفية حذف رسائل “واتس آب” بعد تجاوز المهلة المحددة
أبرز المواد
مدرب الأهلي يرد على أنباء إقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة أمام الاتحاد

مدرب الأهلي يرد على أنباء إقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة أمام الاتحاد

الرياضة
بالأرقام.. هذه الدول الأكثر تضررًا من كورونا

بالأرقام.. هذه الدول الأكثر تضررًا من كورونا

أبرز المواد
خلال أسبوع.. ضبط قرابة 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

خلال أسبوع.. ضبط قرابة 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

منوعات
القوات البحرية تصل باكستان لإجراء مناورات عسكرية مشتركة

القوات البحرية تصل باكستان لإجراء مناورات عسكرية مشتركة

أبرز المواد

مدرب الأهلي يرد على أنباء إقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة أمام الاتحاد

مدرب الأهلي يرد على أنباء إقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة أمام الاتحاد
http://almnatiq.net/?p=1039718
محررو المناطق

رد المدير الفني لفريق الأهلي بيسنيك هاسي، على الأنباء المتداولة حول إقالته من تدريب الفريق بعد خسارته أمس الجمعة أمام الاتحاد بثنائية، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وقال هاسي، إنه لا يفكر في ما يتم تداوله حول مستقبله مع النادي، ولا يهتم لما يدور خارج الملعب، مشيرًا إلى أنه فقط يركز على عمله مع فريقه.

 

ولفت إلى أن الأهلي لم يكن سيئًا أمام الاتحاد رغم الخسارة بهدفين دون رد، مبينًا أن الاتحاد لم يكن الأفضل وسجلوا وفريقه لم يسجل.

 

ونوه إلى أنه يشك في صحة الهدف الأول للاتحاد وألقى اللوم على اللاعبين في الهدف الثاني.

روابط ذات صلة

الاتحاد يتمسك بالصدارة بثنائية في شباك الأهلي

الاتحاد يتمسك بالصدارة بثنائية في شباك الأهلي
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الاتحاد والأهلي

التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الاتحاد والأهلي
السومة حاضر.. تعرف على تشكيل الأهلي أمام الاتحاد

السومة حاضر.. تعرف على تشكيل الأهلي أمام الاتحاد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*