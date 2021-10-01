مدرب الأهلي يرد على أنباء إقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة أمام الاتحاد

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رد المدير الفني لفريق الأهلي بيسنيك هاسي، على الأنباء المتداولة حول إقالته من تدريب الفريق بعد خسارته أمس الجمعة أمام الاتحاد بثنائية، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال هاسي، إنه لا يفكر في ما يتم تداوله حول مستقبله مع النادي، ولا يهتم لما يدور خارج الملعب، مشيرًا إلى أنه فقط يركز على عمله مع فريقه.

ولفت إلى أن الأهلي لم يكن سيئًا أمام الاتحاد رغم الخسارة بهدفين دون رد، مبينًا أن الاتحاد لم يكن الأفضل وسجلوا وفريقه لم يسجل.

ونوه إلى أنه يشك في صحة الهدف الأول للاتحاد وألقى اللوم على اللاعبين في الهدف الثاني.