بالأرقام.. هذه الدول الأكثر تضررًا من كورونا

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 233 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من4.7 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 233.225.368، وإجمالي الوفيات 4.773.701.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 695092 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 43.351.460.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 596122 حالة فاة، إجمالي الإصابات 21.399.546.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات447751، وإجمالي إصابات 33.716.451.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ 276973 وإجمالي إصابات 3.655.395.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 202700، وإجمالي إصابات 7.377.774.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 199329، وإجمالي إصابات 2.174.219.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 141826، وإجمالي إصابات 4.213.414.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 136896 وإجمالي إصابات 7.807.955.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 130870، وإجمالي إصابات 4.668.261.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 126261، وإجمالي إصابات 4.955.848.

ويذكر أن بعض الدول تشهد ارتفاع جماعي في معدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، وهي المرحلة التي صنفتها بعض الدول بأنها الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا.

وتطالب منظمة الصحة العالمية الدول بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بالإضافة إلى الإجراءات الصحية المُتمثلة في ارتداء الكمامات.