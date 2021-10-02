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خلال أسبوع.. ضبط قرابة 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

خلال أسبوع.. ضبط قرابة 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

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خلال أسبوع.. ضبط قرابة 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

خلال أسبوع.. ضبط قرابة 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
http://almnatiq.net/?p=1039735
محررو المناطق

تمكنت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في آخر أسبوع من شهر سبتمبر الماضي، من ضبط 13795 مخالفًا، منهم (5749) مخالفًا لنظام الإقامة، و(6228) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1818) مخالفًا لنظام العمل.

 

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (270) شخصًا، (35%) منهم يمنيو الجنسية، و(62%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (21) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

 

وجرى ضبط (54) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

 

فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (84231) وافداً مخالفًا ، منهم (75196) رجلاً، و(9035) امرأة.

 

وأُحيل (69176) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، إلى جانب إحالة (3392) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10081) مخالفًا.

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