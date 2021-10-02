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أضرار تناول حليب الصويا على النساء.. أبرزها الإصابة بسرطان الثدي

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أضرار تناول حليب الصويا على النساء.. أبرزها الإصابة بسرطان الثدي

أضرار تناول حليب الصويا على النساء.. أبرزها الإصابة بسرطان الثدي
http://almnatiq.net/?p=1039741
يُعدّ تناول حليب الصويا آمنًا إن كان استهلاكه على المدى القصير، وعلى الرغم من فوائده المعروفة، إلّا أنّ تناوله بكثرة قد يسبب بعض الأضرار لأشخاصٍ معينين، لذلك يجب الحذر من تناوله من قبل الأشخاص الذين يُعانون من بعض المشاكل الصحية.
ومن أهم أضرار حليب الصويا احتواؤه على مادة الأيزوفلافون والتي لها خصائص شبيهة بالإستروجين، لذلك ممكن أن ترتبط بمستقبلات هرمون الأستروجين “هرمون الأنوثة” الذي يغذي الخلايا السرطانية.
وينصح الخبراء النساء الذين يتناولون علاج لقصور الغدة الدرقية بالابتعاد عن تناول حليب الصويا لأنه يقلّل من امتصاص الدواء فمن الأفضل الابتعاد عن مصادر فول الصويا في وقت أخذ الدواء.
كما يعمل حليب الصويا على زيادة  الإستروجين النباتي من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، حيث أثبتت بعض الدراسات أن تناول منتجات حليب الصويا العادية يمكن ان ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي عند النساء.
ويمكن أن يكون لحليب الصويا أضرار لجهة تداخله مع العلاج الكيميائي للسرطان، وعليه تنصح مريضة سرطان الثدي بمراجعة الطبيب قبل تناول حليب الصويا.

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