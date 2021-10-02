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“الأرصاد” تكشف موعد أولى تأثيرات الحالة “شاهين” على مناطق المملكة وبينها الرياض

“الأرصاد” تكشف موعد أولى تأثيرات الحالة “شاهين” على مناطق المملكة وبينها الرياض

محليات

“الأرصاد” تكشف موعد أولى تأثيرات الحالة “شاهين” على مناطق المملكة وبينها الرياض

“الأرصاد” تكشف موعد أولى تأثيرات الحالة “شاهين” على مناطق المملكة وبينها الرياض
http://almnatiq.net/?p=1039748
محررو المناطق

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن التأثيرات المُحتملة للحالة المدارية “شاهين” في بحر العرب على مناطق المملكة.

 

وأوضح المركز، أن التأثيرات المتوقعة تتضمن هطول أمطار شديدة الغزارة ورياح شديدة السرعة وارتفاع في الأمواج على أجزاء من سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.

 

ونوه إلى أن هناك احتمالاً بتأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة من الحالة المدارية، حيث يتوقع أن يتكون منخفض جوي يتسبب في حالة هطول أمطار تستمر لعدة أيام على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الشرقية والرياض.

 

وأشار إلى أن الحالة تمتد لتشمل مناطق عسير ونجران وجازان والباحة ومكة المكرمة، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين القادم.

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