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  مصر تدين بشدة استهداف مليشيا الحوثي الأحياء السكنية بالمملكة

  مصر تدين بشدة استهداف مليشيا الحوثي الأحياء السكنية بالمملكة

أبرز المواد

  مصر تدين بشدة استهداف مليشيا الحوثي الأحياء السكنية بالمملكة

  مصر تدين بشدة استهداف مليشيا الحوثي الأحياء السكنية بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=1039749

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، بأشد العبارات مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها صوب أراضي المملكة ، والتي كان آخرها محاولة استهداف أحياء سكنية بمحافظة أحد المسارحة باستخدام طائرة مُفخخة دون طيار مما أسفر عن تضرر عدد من المنازل والممتلكات المدنية جراء اعتراض الطائرة.

وتُجدّد مصر التأكيد على وقوفها بجانب المملكة في مواجهة استمرار هذه الهجمات الإرهابية الآثمة التي تُمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي وتهديدًا للأمن والاستقرار بالمنطقة؛ كما تُعرب مصر عن دعمها لما تتخذه المملكة من تدابير وإجراءات لصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها.

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