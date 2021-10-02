هل الرضاعة الطبيعية تُقلل خطر إصابة النساء باكتئاب بعد الولادة؟.. دراسة توضح

توصلت دراسة أمريكية حديثة، إلى أن الرضاعة الطبيعية يمكن أن تقلل من خطر إصابة المرأة باكتئاب ما بعد الولادة.

وأظهرت نتائج الدراسة التي قام باحثون من كلية “كريستين إي لين” للتمريض في جامعة فلوريدا أتلانتيك بالولايات المتحدة،، أن اكتئاب ما بعد الولادة يمثل مشكلة صحية مهمة بين النساء الأمريكيات، حيث تعرض ما يقرب من 13% من العينة لخطر الإصابة به.

وعلى الجانب الأخر، أظهرت نتائج الدراسة، أن النساء اللواتي كن يرضعن أطفالهن بشكل طبيعي في وقت جمع البيانات لديهن مخاطر أقل للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة مقارنة بالنساء اللواتي لم يكن يرضعن.

كما توصلت الدراسة إلى علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين مدة الرضاعة الطبيعية خطر الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، فكلما زاد عدد الأسابيع التي ترضع فيها النساء، انخفض خطر إصابتها باكتئاب ما بعد الولادة.

بينما قالت كريستين توليدو، كبيرة المؤلفين في الدراسة، إن النساء اللاتي عانين من اكتئاب ما بعد الولادة لديهن خطر متزايد بنسبة 50% للإصابة بمزيد من نوبات اكتئاب ما بعد الولادة في الولادات اللاحقة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن لديهن خطر متزايد بنسبة 25% للمعاناة من المزيد من الاضطرابات الاكتئابية غير المرتبطة بالولادة حتى 11 عاماً بعد ذلك.